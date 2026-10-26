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В Pirelli довольны стабильной работой шин

Pirelli подвела итоги Гран-при США: Антонелли выиграл гонку с одним пит-стопом, а Леклер и Ферстаппен дважды меняли шины в Остине
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.10.2026, 03:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Шинники Pirelli подвели итоги Гран При США. По их оценке, Кими Антонелли уверенно выиграл гонку, преодолев дистанцию с единственным пит-стопом. Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, занявшие два других места на подиуме, заезжали в боксы по два раза.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport:

«В плане тактики Гран При США стал очень интересной гонкой, и по ходу его дистанции команды использовали резину всех трёх составов.

Эффективность шин, которые мы привезли в Остин, соответствовала ожиданиям, которые сложились в предыдущие дни уик-энда, при том что резина Hard работала немного лучше, чем мы рассчитывали.

Уровни деградации, которые мы наблюдали, подтвердили наши прогнозы, которые мы составили по итогам тренировок, и наиболее эффективной схемой представлялся вариант с одним пит-стопом. Именно это и продемонстрировала сегодняшняя гонка, хотя разница между двумя вариантами была очень небольшой.

Некоторые команды выбрали тактику двух пит-стопов в основном под влиянием раннего пит-стопа Ферстаппена, который Макс провёл, когда пытался преследовать Антонелли, что вызвало своего рода цепную реакцию.

Гонщики, которые получили преимущество, оказавшись на свободной трассе, подтвердили, что вариант с одним пит-стопом вполне эффективен, и смогли поддерживать стабильный темп до самого клетчатого флага.

Износ резины был относительно высоким, и его уровень у всех команд был примерно одинаковым; признаков существенного усиления деградации не зафиксировано. В целом шины работали очень стабильно; жёсткие шины обеспечили весьма высокую эффективность, что, в частности, позволило Леклеру опередить Ферстаппена».

Источник

Pirelli (208)

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