В Лас-Вегасе Ferrari предоставила возможность молодому гонщику принять участие в первой тренировке. Однако из-за дождя Дино Беганович смог проехать только установочный круг. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон теперь готовятся к тому, что основная подготовка к квалификации и гонке пройдёт в третьей сессии свободных заездов.

Шарль Леклер (3-й): «Сегодня всем командам пришлось непросто из-за дождя и мокрой трассы. Вряд ли полученную информацию удастся использовать в оставшейся части уик-энда, поскольку в следующие дни ожидается сухая погода.

Первую тренировку мы пропустили, а во второй проехали довольно много кругов. Это было полезно, поскольку мы смогли лучше понять, как пилотировать в таких условиях. Надеюсь, некоторые выводы пригодятся в будущем.

Завтра начнём работу заново и посмотрим, на каких позициях окажемся в третьей тренировке».

Льюис Хэмилтон (6-й): «Сегодня были и положительные моменты. С учётом погодных условий, пропуск первой сессии не слишком нам навредил, а во второй было полезно выехать на трассу. По мере того как асфальт подсыхал и мы перешли с дождевых шин на промежуточные, удалось получить полезную информацию, на которую можно опираться в дальнейшей работе.

Завтра ожидается сухая погода, поэтому условия будут совсем другими. В третьей тренировке перед квалификацией нам придётся быстро на всё реагировать, чтобы как можно лучше подготовить машину».

Дино Беганович: «Из-за дождя состояние трассы было таким, что не удалось проехать большую дистанцию. Я проехал только один установочный круг, как и практически все остальные гонщики, поэтому собрать какие-либо данные нам не удалось.

Но я всегда рад сесть за руль SF-26 и благодарен команде за предоставленную сегодня возможность».