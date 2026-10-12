Шарль Леклер: «Я доволен, но не в восторге»

Шарль Леклер занял второе место на Гран-при Сингапура и положительно оценил результат уик-энда.

Вопрос: Шарль, отличная работа! Вам понравилась эта гонка?

Шарль Леклер: Я бы сказал, что доволен, но не в восторге. С учётом результатов последних этапов, на которых нам немного не хватало скорости, второе место можно считать хорошим итогом.

В квалификации мы были быстры, однако в гонке темп Макса оказался немного выше. Это было ожидаемо, но всё же мы смогли приблизиться к нему сильнее, чем предполагали. Гонка получилась хорошей. До самого финиша я верил в победу, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

Вопрос: На старте у вас был шанс обогнать Макса. Что происходило на первых метрах гонки? В какой-то момент вы думали, что опередили его?

Шарль Леклер: В такие моменты нет времени на размышления. Я увидел, что Макс не лучшим образом стартовал, мы поравнялись, а затем он не оставил мне места. Я бы поступил так же.

После этого стало сложнее. Я находился слева и немного позади, поэтому не видел указателей справа, по которым обычно ориентируюсь при торможении. Я старался получить максимум из этой ситуации, но Макс сумел сохранить лидерство.

Когда на первых кругах у Макса возникали проблемы с энергией, я решил, что это разовый случай, и не стал активно использовать свою батарею. Возможно, это было ошибкой. Когда я понял, что в конце прямой у него нет мощности, изменить ситуацию было уже невозможно.

Не знаю, что изменилось бы, если бы я действовал иначе. Возможно, это помогло бы на первом отрезке гонки, но в этот день они были слишком быстры для нас.

Вопрос: Могли бы другие шины на старте повлиять на результат?

Шарль Леклер: Не думаю. Возможно, стало бы даже хуже. Шины Medium работали не слишком хорошо, и с ними я, вероятно, не смог бы прессинговать Макса во время пит-стопа. На Medium я бы отстал сильнее.

Вопрос: Это ваш первый подиум после летнего перерыва. Можно ли сказать, что теперь машина позволяет бороться за подиум в каждой гонке?

Шарль Леклер: Пока рано делать такие выводы, но мы внесли некоторые изменения, и они сработали. При этом не стоит забывать о тенденции последних трёх гонок: мы немного уступили в темпе Red Bull и Mercedes. У McLaren здесь и в Сепанге возникло ещё больше проблем.

Сейчас преимущество получает тот, кто раньше представит новинки и сможет эффективнее их использовать. Надеюсь, следующие обновления позволят нам сделать более серьёзный шаг вперёд, чем соперникам.

Вопрос: Когда вы преследовали своего напарника Льюиса Хэмилтона, были ли вы уверены, что сможете его обогнать, учитывая, что команда могла не попросить его уступить?

Шарль Леклер: Мы выбрали разную стратегию, и в тот момент мои шины были значительно свежее. Не имело смысла тратить время на борьбу друг с другом, поскольку я преследовал Макса и пытался выиграть гонку.

Несмотря на небольшие шансы на победу, мы должны были попробовать. Поэтому я особенно об этом не думал. Мои шины были намного свежее, а Льюис не стал сопротивляться. Было очевидно, что мы не можем позволить себе терять время в борьбе между собой.