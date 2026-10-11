«Я до последнего верил в возможную победу», — заявил Шарль Леклер.

Шарль Леклер завершил Гран-при Сингапура на второй позиции — там же, откуда начинал гонку. Льюис Хэмилтон, стартовавший третьим, из-за спорного стратегического решения Ferrari финишировал шестым. После гонки пилоты Скудерии оценили итоги уик-энда.

Шарль Леклер (2-й): «В начале гонки я был довольно быстр, но затем по ходу первого отрезка началась деградация шин. Во время виртуального автомобиля безопасности мы выбрали стратегию, которая немного отличалась от стратегии Макса.

Я до последнего верил в возможную победу, но слишком сильно атаковал в начале последнего отрезка, из-за чего мои шины деградировали сильнее, чем у других.

Я полностью выложился и ни о чём не жалею. Не думаю, что сегодня можно было сделать что-то ещё, кроме как действовать немного агрессивнее на старте. Но получилось, как получилось.

Я продолжаю считать, что мы уступаем соперникам. Хотя мы привезли несколько новинок и, возможно, они помогли нам сделать ещё один шаг вперёд. Но этого всё равно недостаточно.

Мы продолжим атаковать до конца сезона и привозить новинки, чтобы вывести машину на уровень лидеров. На мой взгляд, сегодня у нас был хороший темп».

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