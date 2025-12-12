Шарль Леклер: «Восторг от увиденного в Ташкенте»

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер, завершивший сезон на 5-й строчке в итоговой классификации, стал почётным гостем на гала-церемонии FIA. Вместе со своей невестой Александрой Сен-Млё он прибыл в Ташкент по специальному приглашению.

В столице Узбекистана пара удостоилась традиционного радушного приёма. В аэропорту гостей встречали представители национального Олимпийского комитета, подчеркнув особое внимание к визиту знаменитого гонщика.

Шарль и Александра воспользовались возможностью познакомиться с Ташкентом. Осмотр города произвёл на гостей сильное впечатление. Гонщик поделился своими впечатлениями после посещения Центра исламской цивилизации, отметив уникальность и тщательность подхода к сохранению культурного наследия. Леклер подчеркнул, что для него представляет большой интерес культура других стран и он рад узнать больше об истории Узбекистана.

Вечером Шарль Леклер, наряду с представителями гоночного сообщества, примет участие в торжественной церемонии на арене «Хумо». Этот спортивно-развлекательный комплекс и ледовый дворец, расположенные в Ташкенте, являются крупнейшей по вместимости площадкой подобного рода в Центральной Азии.