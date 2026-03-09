Шарль Леклер: «В гонке наше отставание стало меньше»

Шарль Леклер занял третье место на Гран-при в Мельбурне. После финиша пилот Ferrari подвёл итоги прошедшего гоночного уик-энда.

На старте гонки многие пилоты Mercedes сообщили о возникших проблемах, однако Шарль Леклер также отметил, что не всё прошло гладко и у него. Несмотря на видимое преимущество, старт для него тоже оказался далёк от идеала. Француз рассказал, что причиной могли стать сложности с зарядом батареи. Как отметил Леклер, уровень заряда был очень низким — возможно, немного выше, чем у соперников из Mercedes, что позволило ему обойти их, но не было оптимальным решением.

«Я думал, что финиширую восьмым или девятым, но на старте увидел, что у многих возникли проблемы, а у меня их оказалось чуть меньше. Это сыграло важную роль, но совершенствовать работу со стартом нам ещё предстоит», — признал гонщик Ferrari.

Шарль отметил, что у большинства пилотов старт выдался непростым. По его словам, гонщики ждали сложного старта, были максимально сосредоточены на его исполнении, однако сигналы светофора погасли очень быстро, что стало неожиданностью для всех. Это, по мнению Леклера, сделало старт гонки весьма необычным.

Оценивая свой гоночный темп по сравнению с Mercedes, Шарль подчеркнул, что не остался полностью доволен, но был приятно удивлён. Если в квалификации Ferrari существенно уступала Mercedes, то в гонке разрыв оказался меньше. Леклер уверен, что ключ к успеху в нынешнем сезоне — это скорость и эффективность доработки машины, и Ferrari предстоит усиленно работать в этом направлении.

Говоря об обгонах, Леклер отметил, что подход к борьбе на трассе изменился. Теперь стратегические решения выходят на первый план, и гонщикам приходится анализировать последствия каждого действия, особенно при использовании ускорения. «Теперь за каждым нажатием кнопки ускорения стоит просчёт на несколько шагов вперёд. Это совершенно иной подход к гонкам», — добавил он.

Шарль также рассказал о полученном опыте. По его словам, команда извлекла много уроков из прошедшего этапа. Теперь основная задача — быстро адаптироваться к условиям в Шанхае, что, по его мнению, будет непросто. Он подчеркнул, что Ferrari старалась выложиться на максимум в Мельбурне, но перед стартом гонки не чувствовала себя полностью готовой. Этап со спринтом в начале сезона, по мнению Шарля, станет серьёзным испытанием для всех участников.

Объясняя решение Ferrari не заезжать на пит-стоп во время объявления режима виртуального автомобиля безопасности, Леклер заявил, что это был осознанный шаг. В каждой сессии на трассе возникали остановки, и команда ожидала, что режим VSR будет введён не один раз, решив дождаться следующей возможности. Однако, когда подходящий момент всё-таки настал, въезд на пит-лейн оказался закрыт, и воспользоваться ситуацией не удалось. По мнению Леклера, это было просто неудачное стечение обстоятельств, но он не сожалеет о принятом решении.