Шарль Леклер: «Уверен, будет интересно!»

В преддверии нового сезона Формулы-1 Шарль Леклер продемонстрировал более сдержанный настрой по сравнению с Льюисом Хэмилтоном.

Пилот Ferrari отметил, что не питает чрезмерных ожиданий перед стартом чемпионата. По словам Леклера, работа в итальянской команде доставляет массу эмоций, однако атмосфера вокруг часто наполнена шумом и завышенными надеждами, которые не всегда совпадают с реальностью.

«На данном этапе у меня отсутствуют конкретные ожидания — я сосредоточен на ежедневной работе и стараюсь выполнять свою задачу на максимально возможном уровне. Надеюсь, что в это воскресенье нам удастся одержать первую победу в сезоне. Если это не получится, мы продолжим работать», — отметил Леклер.

Шарль обратил внимание на воодушевление Льюиса Хэмилтона, который с большим энтузиазмом присоединился к команде в прошлом году. Оба гонщика испытывают радость по поводу новых машин и осознают высокую значимость успешного начала новой эры. Леклер подчеркнул: «Всем нам вместе предстоит большая работа в этом сезоне».

Гонщик считает, что сезон обещает быть насыщенным событиями. За долгие годы работы с традиционными болидами сценарии развития гонок были знакомы, однако новые технические регламенты вносят больше неопределённости. «Многие ситуации с новыми машинами пока невозможно воспроизвести. Например, рестарт после машины безопасности — не всё возможно отработать заранее, и есть вероятность неожиданных событий», — резюмировал Леклер.