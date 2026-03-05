Главная Новости Ferrari Шарль Леклер: «Уверен, будет интересно!»
Новости

Шарль Леклер: «Уверен, будет интересно!»

Шарль Леклер поделился ожиданиями от сезона Формулы 1, подчеркнув нейтральный настрой и готовность к совместной работе с Льюисом Хэмилтоном в Ferrari.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.03.2026, 09:53·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В преддверии нового сезона Формулы-1 Шарль Леклер продемонстрировал более сдержанный настрой по сравнению с Льюисом Хэмилтоном.

Пилот Ferrari отметил, что не питает чрезмерных ожиданий перед стартом чемпионата. По словам Леклера, работа в итальянской команде доставляет массу эмоций, однако атмосфера вокруг часто наполнена шумом и завышенными надеждами, которые не всегда совпадают с реальностью.

«На данном этапе у меня отсутствуют конкретные ожидания — я сосредоточен на ежедневной работе и стараюсь выполнять свою задачу на максимально возможном уровне. Надеюсь, что в это воскресенье нам удастся одержать первую победу в сезоне. Если это не получится, мы продолжим работать», — отметил Леклер.

Шарль обратил внимание на воодушевление Льюиса Хэмилтона, который с большим энтузиазмом присоединился к команде в прошлом году. Оба гонщика испытывают радость по поводу новых машин и осознают высокую значимость успешного начала новой эры. Леклер подчеркнул: «Всем нам вместе предстоит большая работа в этом сезоне».

Гонщик считает, что сезон обещает быть насыщенным событиями. За долгие годы работы с традиционными болидами сценарии развития гонок были знакомы, однако новые технические регламенты вносят больше неопределённости. «Многие ситуации с новыми машинами пока невозможно воспроизвести. Например, рестарт после машины безопасности — не всё возможно отработать заранее, и есть вероятность неожиданных событий», — резюмировал Леклер.

Источник

Шарль Леклер (207)Ferrari (737)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация