Шарль Леклер: стремление к совершенству недостижимо

Шарль Леклер рассказал о работе над собой, отношении к ошибкам, сочетании творчества и дисциплины, а также о собственном понимании успеха. В интервью он объяснил, почему старается каждый день становиться лучше и не стремится к недостижимому совершенству.

Вопрос: Помимо гонок, у вас много других интересов, и вы занимаетесь большим количеством проектов. В чём сегодня ваш главный вызов?

Шарль Леклер: Не думаю, что есть какой-то один главный вызов. Я просто стараюсь двигаться вперёд и в правильном направлении. Во всём. И, конечно, в гонках.

Вопрос: Когда вы работаете над собой, над своим развитием, вы понимаете предел своих возможностей?

Шарль Леклер: Думаю, всё не так драматично, как может показаться со стороны. Для меня всё сводится к тому, чтобы как можно лучше делать всё, что находится под моим контролем.

Вопрос: Иными словами, важно внимание к мелочам?

Шарль Леклер: Именно. Но как раз в тот момент, когда тебе кажется, что ты уже достиг предела, нужно попробовать выйти за него. Думаю, это всегда возможно.

Вопрос: Точно всегда?

Шарль Леклер: Да. Это идеал, который мотивирует меня во всём, чем я занимаюсь – от гонок до проектов за пределами трассы, таких как свой виски или стратегическая настольная игра SE!ZE.

Вопрос: Как вы справляетесь с ошибками?

Шарль Леклер: Я считаю, что лучше переждать ночь.

Вопрос: Переждать ночь?

Шарль Леклер: Да. Это хороший способ оставить эмоции в стороне и на следующий день спокойно посмотреть на данные и факты.

Вопрос: И такой подход работает?

Шарль Леклер: Мне такой подход помогает более объективно взглянуть на произошедшее и извлечь уроки. Хотя эмоции, конечно, естественны и нормальны. Не бывает людей, которые их не испытывают. По крайней мере, я таких не встречал.

Вопрос: Вы занимаетесь музыкой, модой, другими проектами, в которых важную роль играет творческая свобода. Как это удаётся сочетать с дисциплиной, которая требуется в жизни профессионального спортсмена?

Шарль Леклер: Думаю, это две стороны меня самого, которые дополняют друг друга. Творчество больше связано с инстинктом, а дисциплина с подготовкой. Но для того, чтобы добиться хорошего результата, нужны и то и другое.

Вопрос: Как это работает на практике?

Шарль Леклер: Подготовка начинается ещё до того момента, когда тебе приходится принимать решение. В разные периоды жизни мне приходилось очень быстро принимать сложные решения, полагаясь на инстинкт. Но когда этому предшествует серьёзная подготовка, ты уже понимаешь, на что можешь опереться в такой момент.

Вопрос: Как изменилось ваше представление об успехе?

Шарль Леклер: Когда мне было 15 или 20 лет, то успех для меня определялся исключительно конечным результатом – победой в гонке или каким-то другим достижением в жизни. Но сейчас для меня гораздо важнее сам процесс.

Успех – это когда ты можешь действовать в каждой ситуации так, как задумал, максимально используя свой потенциал. Успех зависит от развития, а не только от результата.

Вопрос: Что для вас значит каждый день становиться лучшей версией себя?

Шарль Леклер: Нужно каждый день становиться лучше, не стремясь к совершенству.

Вопрос: Почему?

Шарль Леклер: Стремление к совершенству нереалистично. Но двигаться в правильном направлении и каждый день делать шаг вперёд – правильный подход. Именно этой философии я придерживаюсь в жизни.