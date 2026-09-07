Шарль Леклер пройдет серию медицинских обследований

Гонщику Ferrari Шарлю Леклеру предстоит пройти несколько медицинских проверок, чтобы получить разрешение на участие в Гран При Испании, который состоится на этой неделе.

Врачи всегда внимательно оценивают последствия аварий, особенно если речь идёт о травмах головы. При подтверждённом сотрясении мозга специалисты в первую очередь опасаются повторного инцидента: он способен привести к тяжёлым последствиям, даже если первая авария выглядела незначительной.

Во время столкновения с барьером Шарль испытал перегрузку в 23G и сообщил о проблемах со зрением. Сразу после аварии его осмотрели в медицинском центре на трассе. В понедельник Леклер прошёл более подробное обследование в клинике Монако, где ему сделали МРТ.

Для допуска к Гран При Леклеру потребуется одобрение доктора Изабель Омак. Она отвечает за медицинский центр на мадридской трассе, и получить её разрешение гонщик должен до начала гоночного уик-энда.

До этого Изабель более двадцати лет занимала аналогичную должность на трассе в Барселоне. В июне прошлого года она осматривала Леклера после аварии, произошедшей во время квалификации.

Изабель Омак: «Нам нужно определить его неврологическое состояние, выяснить, есть ли у Шарля сотрясение мозга. Сегодня в Монако ему сделали компьютерную томографию, чтобы оценить его состояние и решить, сможет ли он теперь вернуться на трассу в Мадриде».