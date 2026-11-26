Шарль Леклер выставил на продажу свой кроссовер Ferrari Purosangue с пробегом 33 тысячи километров. На кузове автомобиля сохранились отдельные отметины, свидетельствующие о его достаточно активной эксплуатации.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Леклер получил заказанную машину в Маранелло в апреле 2024-го — примерно за месяц до победы в Гран При Монако, ставшей первой из трёх, одержанных им в том сезоне.

Необычный для Ferrari 4-дверный автомобиль с полноприводной трансмиссией стал первой разработкой марки такого типа. Модель представили в 2023 году, и её выпуск продолжается до сих пор. При стоимости около 400 тысяч евро за это время было продано не больше 3000 таких машин.

Один из этих автомобилей находился в личном гараже гонщика Скудерии. Речь идёт о версии с самой мощной модификацией 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 мощностью 725 л.с., окрашенной в особый серебристый цвет Argento Nürburgring.

Теперь машину продаёт официальный дилер Ferrari Autohaus Blöchl, расположенный в баварском городке Остерхофен. Компания объявила об этом на своих страницах в социальных сетях.

Автомобиль зарегистрировали в апреле 2024-го. Леклер преимущественно использовал его для поездок на базу Ferrari в Маранелло и Фьорано. При этом у машины есть следы лёгкого контакта с другим автомобилем на переднем крыле. Инцидент произошёл в том же 2024 году не просто на улицах Монте-Карло, а именно в шпильке Fairmont.

Даже гонщики уровня Леклера иногда попадают в подобные ситуации в городском трафике. Однако теперь этот автомобиль может представлять особый интерес для коллекционеров.