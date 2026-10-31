Шарль Леклер: На данный момент результаты выглядят неплохо

В пятницу в Мехико Шарль Леклер дважды становился лидером протокола. У Льюиса Хэмилтона день сложился менее удачно из-за возникших проблем.

Шарль Леклер (1-й): «Пока результаты выглядят неплохо, но нужно поработать над некоторыми факторами, которые нас ограничивают. В пятницу было непросто, на скользком асфальте не хватало сцепления. Мы сосредоточимся на работе чтобы в субботу прибавить в скорости».

Льюис Хэмилтон (11-й): «Не самый простой день. Я потерял время в первой тренировке и был вынужден сойти с трассы в начале второй. Машина была быстра, очень жаль, что мне пришлось остановиться, не завершив длинную серию кругов.

Не думаю, что нам нужно серьёзно менять настройки, в целом машина работает хорошо, но нужно решить возникшие проблемы и хорошо подготовиться к субботе».