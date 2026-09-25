Главная Новости Ferrari Шарль Леклер заявил: «Отставание слишком велико»
Новости

Шарль Леклер заявил: «Отставание слишком велико»

Шарль Леклер занял второе место в квалификации Гран-при Азербайджана, но признал: отставание Ferrari от Джорджа Расселла превысило 0,8 секунды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.09.2026, 16:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Шарль Леклер занял второе место в квалификации в Баку, однако остался недоволен отставанием от лидера, которое превысило 0,8 секунды.

Шарль Леклер (2-й): «Я доволен своей попыткой. Хороший круг. До этого Льюис меня опережал, но решающая попытка мне удалась. Впрочем, когда я вижу отставание от Джорджа, то, думаю, что круг, возможно, был не таким уж хорошим.

В целом, мы весь уик-энд на шаг позади. Мы предполагали, что после сложного четверга будем очень далеки от лидеров, но сегодня утром появилась некоторая надежда. В итоге, с точки зрения позиции результат вполне ожидаемый, но отставание оказалось гораздо больше, чем мы ожидали.

Посмотрим, что получится завтра. Скорость на прямых — не наша сильная сторона, но в первой тренировке с большим количеством топлива мы показывали неплохой темп. Надеюсь, завтра будет так же».

Источник

Шарль Леклер (312)Ferrari (1038)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация