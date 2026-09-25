Шарль Леклер заявил: «Отставание слишком велико»

Шарль Леклер занял второе место в квалификации в Баку, однако остался недоволен отставанием от лидера, которое превысило 0,8 секунды.

Шарль Леклер (2-й): «Я доволен своей попыткой. Хороший круг. До этого Льюис меня опережал, но решающая попытка мне удалась. Впрочем, когда я вижу отставание от Джорджа, то, думаю, что круг, возможно, был не таким уж хорошим.

В целом, мы весь уик-энд на шаг позади. Мы предполагали, что после сложного четверга будем очень далеки от лидеров, но сегодня утром появилась некоторая надежда. В итоге, с точки зрения позиции результат вполне ожидаемый, но отставание оказалось гораздо больше, чем мы ожидали.

Посмотрим, что получится завтра. Скорость на прямых — не наша сильная сторона, но в первой тренировке с большим количеством топлива мы показывали неплохой темп. Надеюсь, завтра будет так же».