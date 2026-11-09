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Шарль Леклер получил штраф и потерял позицию

Шарль Леклер получил 5-секундный штраф на Гран-при Сан-Паулу за столкновение с Лиамом Лоусоном и опустился с седьмого на восьмое место в финишном протоколе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.11.2026, 00:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Сан-Паулу рассмотрели эпизод между Шарлем Леклером и Лиамом Лоусоном, произошедший на последних кругах гонки. В 12-м повороте переднее правое колесо пилота Ferrari коснулось заднего левого колеса гонщика Racing Bulls.

Стюарды признали контакт незначительным, а Лоусон сохранил позицию. При этом колёсный диск Лиама получил повреждения. Манёвр позволил Леклеру сократить отставание и через 5 поворотов провести обгон.

По мнению стюардов, в 12-м повороте преимущество находилось на стороне Лоусона. Поэтому Леклер должен был принять необходимые меры, чтобы избежать контакта с машиной соперника. Кроме того, столкновение имело спортивные последствия, поскольку помогло провести обгон.

Шарль Леклер был признан виновным в столкновении и получил 5-секундный штраф. При вынесении решения стюарды учли дождевые условия и незначительный характер контакта. По этой причине вместо 10-секундного штрафа Леклеру назначили 5-секундный.

После прибавления 5 секунд к результату Леклер опустился с 7-й на 8-ю позицию в финишном протоколе, уступив место Лиаму Лоусону.

Источник

FIA (610)Шарль Леклер (335)Ferrari (1127)Лиам Лоусон (257)Racing Bulls (339)

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