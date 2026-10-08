Шарль Леклер призвал не полагаться на прошлые успехи

Шарль Леклер дважды завоевывал поул-позицию в Сингапуре, однако победить в этой гонке ему пока не удавалось. В четверг пилот Ferrari не стал оценивать шансы команды на успех.

Шарль Леклер: «Исторически мы всегда показывали здесь неплохие результаты, но прошлые успехи ничего не значат. Нам придётся приложить максимум усилий, чтобы провести уик-энд в хорошей форме. В последнее время мы немного уступаем лидерам, поэтому выиграть гонку в этот уик-энд будет очень сложно.

Не представляю, какой окажется расстановка сил. Перед некоторыми этапами мы были уверены, что будем быстры – трассы в Монако и Венгрии подходили нашей машине, но там всё сложилось не лучшим образом, а в Сильверстоуне, который нам не подходил, мы выиграли. В этом году оптимизация машины под конкретную трассу играет гораздо более важную роль, чем другие факторы.

Посмотрим, как всё сложится. В последних нескольких гонках тенденция скорее негативная, мы уступали Red Bull и Mercedes, но посмотрим, как будет на этот раз. В теории, эта трасса нам подходит».