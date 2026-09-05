Шарль Леклер о квалификации: «Не думаю, что у нас были шансы на поул»

На домашнем автодроме в Монце пилоты Ferrari завершили квалификацию не на тех позициях, на которые рассчитывали. Шарль Леклер стал четвёртым, а Льюис Хэмилтон — пятым. При этом оба гонщика рассчитывают исправить ситуацию в завтрашнем Гран При Италии, хотя признают преимущество машин с двигателями Mercedes на прямых.

Шарль Леклер (4-й): «Это было настоящее шоу, ведь во второй сессии обе наши машины чуть не выбыли из дальнейшей борьбы, но если честно, за кулисами событий квалификации нам приходится преодолевать множество сложностей.

Впрочем, если поговорить в паддоке, то все скажут, что у них те или иные проблемы, я в этом не сомневаюсь, ведь это одна из тех трасс, где сложнее всего оптимизировать силовую установку. Но это не оправдание, ведь Пьеру Гасли и команде Alpine удалось всех удивить, потому что они всё сделали идеально – кстати, за Пьера я очень рад!

Теперь задача в том, чтобы отыграть то, что было упущено сегодня, хотя не думаю, что у нас были шансы побороться за поул, но хотя бы на одну позицию выше, вероятно, можно было подняться. Мы должны во всех областях стремиться к максимально возможному результату, а сегодня нам это не удалось. Посмотрим, что получится завтра.

С поворотами наша машина справляется вполне уверенно, но на этой трассе много прямых, и на этих участках круга проявляются наши слабости, поэтому атаковать будет довольно сложно. Но надо сказать, что за счёт правильного использования электрической энергии можно добиться многого, и в какой-то момент гонки мы сможем обгонять. В общем, надо действовать разумно, а там будет видно, чего удастся добиться».

Льюис Хэмилтон (5-й): «Однозначно, сегодня было очень много сложностей, хотя на тренировках машина производила неплохое впечатление. Но в квалификации всё изменилось, хотя в первой её части всё ещё было более-менее нормально. Потом, во второй сессии, мы слишком долго выжидали в боксах, и в первой попытке по какой-то причине у нас просто не было темпа.

Точно не скажу, из-за чего – может, давление в шинах было выбрано неверно, может, дело было в температуре резины, и это ещё предстоит выяснить.

В финале квалификации мы тоже действовали неважно, и когда я выехал на трассу, то у меня ничего не получалось. Когда ты следуешь за другой машиной, то к зонам торможения приближаешься с более высокой скоростью, поэтому надо делать поправки, выбирая дистанцию торможения, и тут важнее всего найти правильный ритм, а мне это не удалось.

Впереди нас стартуют машины с двигателями Mercedes, и хотя мы неплохо поработали, старясь максимально сократить отставание, на прямых они всё-таки на несколько десятых быстрее. Но ситуация какая есть, такая есть, и мы просто должны сделать всё, что в наших силах».