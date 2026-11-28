По итогам тренировок Ferrari показала лишь четвёртый результат по скорости.

Шарль Леклер (7-й): «Соперники очень сильны, мы уступаем довольно много и должны понять причину этого отставания. Нужно найти возможность изменить ситуацию к лучшему. Вечером мы всё проанализируем и завтра в квалификации выложимся на полную».

Льюис Хэмилтон (8-й): «Первая тренировка прошла гладко, машина была в порядке. Перед второй сессией мы внесли несколько изменений, но она получилась более сложной, а ближе к концу длинной серии возникла проблема, из-за которой мне пришлось досрочно завершить работу. Вечером мы всё проанализируем и посмотрим, что можно улучшить к субботе».