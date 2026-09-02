Шарль Леклер: в Ferrari не боятся экспериментировать

Шарль Леклер положительно оценил работу Ferrari по модернизации машины в текущем сезоне. Накануне Гран При Италии монегаск отметил, что программа обновлений SF-26 ещё не завершена. Команда продолжит готовить технические новинки, чтобы устранить слабые места автомобиля.

Шарль Леклер: «У нас есть очень чёткая программа развития, и мы по-прежнему хотим многое улучшить в машине.

Мы прекрасно понимаем, какие ограничения были у нас в первой половине сезона. Сейчас нам больше всего не хватает мощности двигателя по сравнению с Mercedes и Red Bull, поэтому именно на этом сосредоточены основные усилия.

В команде есть отдельные подразделения, которые занимаются двигателем, шасси и аэродинамикой, но вся программа развития уже определена. Мы знаем, в каком направлении хотим двигаться, и это очень хорошо.

В первой половине сезона не произошло каких-то особенно неприятных сюрпризов. На машине предыдущего поколения, которая задевала днищем асфальт, с этим было гораздо сложнее. Иногда поведение машины на трассе не соответствовало тому, что мы видели в аэродинамической трубе. В этом году такой проблемы практически нет, и это очень позитивный сигнал с точки зрения дальнейшего развития и будущих обновлений.

В этом году мы выбрали очень агрессивный подход по сравнению с другими командами. Во-первых, с точки зрения инноваций. Очень приятно видеть, что мы активно ищем новые решения и не боимся экспериментировать в рамках регламента.

Во-вторых, мы очень агрессивно готовим технические новинки. Наш отдел производства проделал невероятную работу в первой половине сезона, действуя на пределе возможностей, чтобы мы могли получать новые детали как можно быстрее.

В такой сезон, когда развитие машин находится на самом раннем этапе, это имеет огромное значение. Каждое обновление может обеспечить серьёзную прибавку скорости, поэтому во второй половине сезона мы продолжим работать в том же ключе».