Шарль Леклер: «Был потенциал выиграть поул, но я ошибся»

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон подтвердили высокий темп Ferrari на трассе Марина-Бей, заняв второе и третье места в квалификации Гран При Сингапура. Леклер уступил обладателю поула Максу Ферстаппену менее шести сотых, а отставание Хэмилтона составило двенадцать сотых. Гонщики Скудерии признали, что допущенные ошибки не позволили им побороться за поул.

Шарль Леклер (2-й): «Мне удалось проехать хороший круг в самом конце сессии, но по ходу квалификации у меня были серьёзные проблемы. Первая и вторая части получились очень сложными.

Машина странно вела себя на торможении – её немного уводило в сторону, что не очень приятно на такой трассе, но в финале всё было в порядке. К тому же, я допустил несколько ошибок. Сегодня был потенциал выиграть поул, но Макс лучше сделал свою работу.

Перед квалификацией мы несколько скорректировали настройки на моей машине. Вчера я был доволен её поведением, поэтому многое не менял, но в финале ошибся с выбором настроек антикрыла.

Возможно, мы могли справиться лучше, но если спросить любого гонщика, каждый ответит, что мог бы лучше проехать свой последний круг в финале».

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