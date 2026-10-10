Главная Новости Ferrari Шарль Леклер: «Был потенциал выиграть поул, но я ошибся»
Новости

Шарль Леклер: «Был потенциал выиграть поул, но я ошибся»

Леклер и Хэмилтон заняли второе и третье места в квалификации Гран При Сингапура, подтвердив скорость Ferrari, но уступили поул Максу Ферстаппену.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.10.2026, 18:12·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон подтвердили высокий темп Ferrari на трассе Марина-Бей, заняв второе и третье места в квалификации Гран При Сингапура. Леклер уступил обладателю поула Максу Ферстаппену менее шести сотых, а отставание Хэмилтона составило двенадцать сотых. Гонщики Скудерии признали, что допущенные ошибки не позволили им побороться за поул.

Шарль Леклер (2-й): «Мне удалось проехать хороший круг в самом конце сессии, но по ходу квалификации у меня были серьёзные проблемы. Первая и вторая части получились очень сложными.

Машина странно вела себя на торможении – её немного уводило в сторону, что не очень приятно на такой трассе, но в финале всё было в порядке. К тому же, я допустил несколько ошибок. Сегодня был потенциал выиграть поул, но Макс лучше сделал свою работу.

Перед квалификацией мы несколько скорректировали настройки на моей машине. Вчера я был доволен её поведением, поэтому многое не менял, но в финале ошибся с выбором настроек антикрыла.

Возможно, мы могли справиться лучше, но если спросить любого гонщика, каждый ответит, что мог бы лучше проехать свой последний круг в финале».

Новость дополняется

Источник

Льюис Хэмилтон (454)Шарль Леклер (319)Ferrari (1060)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация