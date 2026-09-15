SharkNinja стала новым партнёром McLaren Racing

McLaren Racing заключила многолетнее соглашение с компанией SharkNinja, занимающейся разработкой и производством инновационной бытовой техники.

Партнёрство охватывает команду Формулы 1, команду Arrow McLaren в IndyCar, команду McLaren Hypercar и Академию McLaren Формулы 1.

В соответствии с договорённостями SharkNinja совместно с McLaren Racing займётся созданием контента, привлечением болельщиков и реализацией специальных проектов. В программу войдут, в частности, активации на отдельных уик-эндах Формулы 1, а также взаимодействие с пилотами McLaren, послами и сотрудниками команды.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы рады приветствовать SharkNinja в числе наших партнёров. В основе всего, что мы делаем, лежат инновации и высокая эффективность, и в SharkNinja разделяют наше стремление постоянно расширять границы возможного.

Мы рады возможности сотрудничать в рамках наших гоночных серий и воплощать это партнерство в жизнь на радость болельщикам по всему миру».