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SharkNinja стала новым партнёром McLaren Racing

McLaren Racing заключила многолетнее партнёрство с SharkNinja: соглашение охватит команды Формулы-1, IndyCar и Hypercar, Академию McLaren и проекты для фанатов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2026, 16:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

McLaren Racing заключила многолетнее соглашение с компанией SharkNinja, занимающейся разработкой и производством инновационной бытовой техники.

Партнёрство охватывает команду Формулы 1, команду Arrow McLaren в IndyCar, команду McLaren Hypercar и Академию McLaren Формулы 1.

В соответствии с договорённостями SharkNinja совместно с McLaren Racing займётся созданием контента, привлечением болельщиков и реализацией специальных проектов. В программу войдут, в частности, активации на отдельных уик-эндах Формулы 1, а также взаимодействие с пилотами McLaren, послами и сотрудниками команды.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы рады приветствовать SharkNinja в числе наших партнёров. В основе всего, что мы делаем, лежат инновации и высокая эффективность, и в SharkNinja разделяют наше стремление постоянно расширять границы возможного.

Мы рады возможности сотрудничать в рамках наших гоночных серий и воплощать это партнерство в жизнь на радость болельщикам по всему миру».

Источник

McLaren (868)

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