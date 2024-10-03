Раздаются новые возможности: удалось ли приобрести автомобили по ценам прошлого года

Вопрос о возможности покупки автомобилей без подорожания заинтересовал журналистов портала «Тарантас Ньюс». Ведущие игроки рынка поделились мнениями относительно перспектив на ближайшее время.

Директор компании «Авилон Электро» Сергей Мелюх утверждает, что шанс приобрести автомобиль по прежней цене все еще есть, но с каждым днем таких машин становится все меньше. Предложение и спрос напрямую влияют на цены, поэтому продажи автомобилей, привезенных до 1 октября 2024 года, будут постепенно уменьшаться, что неизбежно повлияет на их стоимость.

Директор департамента продаж новых автомобилей в компании «Рольф» Николай Иванов утверждает, что покупателям еще предоставляется возможность купить машины, привезенные до указанной даты, без дополнительного подорожания. Компания также предлагает клиентам финансовый продукт «Рольф Финанс» с минимальной процентной ставкой.

Представители компании «Автодом» уверены, что несмотря на изменения в ставках и утилизационном сборе, на рынке сохранится определенная динамика. Различные компании будут предлагать специальные предложения, а лидеры и аутсайдеры авторынка будут по-разному мотивированы для предоставления скидок.

Эксперты считают, что важно для лидеров рынка сохранять высокие продажи, в то время как компании, занимающие нижние позиции, будут готовы бороться за каждого клиента, предлагая выгодные условия, такие как Trade-in и различные финансовые продукты.

Николай Иванов призывает купить новый автомобиль как можно скорее, учитывая возможные изменения в ставках и утилизационном сборе, которые могут привести к увеличению цен на автомобили с начала 2025 года.

Уже сейчас эксперты отмечают начало процесса постепенного увеличения цен на автомобили, хотя резкого роста не стоит ожидать в ближайшее время. Запасы машин по прежним ценам, которые имеют дилерские центры, смягчат влияние изменений на спрос и ценообразование, но ожидается некоторое охлаждение рынка в конце текущей осени.