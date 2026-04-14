Шаг назад или новый старт: что происходит с российским авторынком в середине апреля

На 15-й неделе 2026 года, с 6 по 12 апреля, в России было зарегистрировано 24,9 тыс. новых легковых автомобилей. По данным автоэксперта Сергея Целикова, это на 20% меньше по сравнению с рекордной 14-й неделей. Эксперт связал всплеск предыдущего периода с завершением квартальных отчетов дилерских центров.

«Статистические рекорд» предыдущей 14-й недели был связан с закрытием дилерами 1-го квартала. Поэтому, текущий «шаг назад» можно считать вполне логичным», — прокомментировал Сергей Целиков.

Несмотря на снижение показателей, по сравнению с аналогичной неделей прошлого года спрос на новые легковые автомобили остается выше на 28%. Сергей Целиков отметил, что сегмент продолжает поступательное восстановление. По его мнению, по итогам апреля можно ожидать незначительный рост относительно марта.

«Апрель можно ожидать выше марта. Но ненамного. Ориентируюсь пока на уровень чуть выше 110 тысяч единиц», — заявил специалист в своем прогнозе.

На рынке легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) также наблюдается спад: было зарегистрировано 1454 новые машины, что на 7% меньше относительно предыдущей недели и на 13% меньше год к году.

Иные тенденции продемонстрировал сегмент грузовиков. За отчетный период было зарегистрировано 1184 грузовых автомобиля (от 3,5 т), этот показатель превысил предыдущую неделю на 11,5%, а данные годичной давности — на 17%.

Рост зафиксирован и среди тяжелых грузовых автомобилей (HCV свыше 16 т): продажи достигли 906 машин, что на 15% выше результата годом ранее. Эксперт связывает положительную динамику в этом сегменте со стабилизацией рынка и относительно низкой базой прошлого года.

Для справки: на 14-й неделе 2026 года, с 30 марта по 5 апреля, в России было зарегистрировано немного более 31 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат превышает показатели 13-й недели на 8%, а прошлогодний на 27%.

