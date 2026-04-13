Shacman отзывает более 2 000 грузовиков в России

Официальный представитель и производитель автомобилей Shacman в России, компания «Шакман Моторс», объявила об отзыве 2 116 грузовых автомобилей модели SX3258. Соответствующая информация размещена на портале Росстандарта.

В числе отозванных оказались 1 996 грузовиков, которые пока не прошли процедуру постановки на учет, а также 120 транспортных средств, реализованных с июня по ноябрь 2022 года.

В ведомстве напоминают, что ранее в ходе проверки были обнаружены нарушения, что привело к временной приостановке действия документа о подтверждении соответствия для этих автомобилей.

В пресс-службе Shacman подчеркнули: отзыв грузовых автомобилей SX3258 проводится в целях исполнения предписаний Росстандарта, направленных на устранение замечаний к конструктивным элементам данной техники.

На грузовиках, которые еще не зарегистрированы, специалисты планируют установить боковую накладку на элемент крепежа воздушного фильтра, оснастить крепеж специальными защитными колпачками, а усиленные замки на заднем борте заменить стандартными.

В отношении проданных автомобилей будет произведен осмотр и проверка состояния глушителей пневматических аппаратов, а также систем вибро- и шумоизоляции. Если глушитель закреплен ненадлежащим образом либо отсутствует или поврежден, его закрепят должным образом или установят новый. Боковое защитное устройство демонтируют и установят новое, после чего проконтролируют правильность его монтажа. Кроме того, проведут замену болтов крепления заднего защитного устройства.

Компания «Шакман Моторс» уведомит владельцев затронутых машин о необходимости обратиться в официальные дилерские центры для выполнения ремонта. Все работы будут проводиться за счет производителя и абсолютно бесплатно для автовладельцев.