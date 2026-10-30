Сезонная «переобувка»: когда переходить на зимние шины

Российским автомобилистам рекомендуется ориентироваться на погоду и не откладывать замену летних шин до наступления календарной зимы. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков отметил, что при ранних заморозках не следует ждать декабря.

Специалист напомнил, что по закону зимние шины должны использоваться с декабря по февраль. При этом главным погодным ориентиром для их установки считается снижение среднесуточной температуры примерно до +7 °C. По словам Маркова, оптимально менять шины, если такой показатель сохраняется в течение трех дней.

Водителям, которые пользуются автомобилем ночью или ранним утром, эксперт рекомендовал устанавливать зимние шины раньше. В таких случаях необходимо учитывать вероятность снижения температуры до нуля.

На этой неделе в Московском регионе уже наблюдались ночные заморозки. В Гидрометцентре РФ сообщали, что в ночь на 29 октября в поселке Черусти на востоке Подмосковья температура воздуха опускалась до −3,6 °C.

Ранее Минтранс РФ напомнил требования, предъявляемые к зимним шинам. В ведомстве уточнили, что они могут быть шипованными или нешипованными, однако должны иметь соответствующую маркировку.

До этого автоэксперт Никита Родионов рекомендовал доставлять автомобиль на шиномонтаж эвакуатором, если дороги уже покрыты снегом или льдом, а машина по-прежнему оснащена летними шинами. Также специалист рассказал, от каких факторов зависит стоимость сезонной замены покрышек.

Автор: Иван Бахарев