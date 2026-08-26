Сезон 2027 года может начаться в Китае

Заявление исполнительного директора Формулы 1 Стефано Доменикали, прозвучавшее в Зандфорте, о том, что «календарь подтвержден», не говорит о принятии окончательного решения по заключительным гонкам сезона в Катаре и Абу-Даби. Речь лишь идет о планах провести этапы именно на этих трассах.

Как сообщает The Race, если к концу сентября конфликт между США и Ираном не будет урегулирован, Формуле 1 придется отменить Гран При Катара и Абу-Даби. Тогда финальная гонка сезона пройдет в Имоле в декабре — через две недели после Гран-при Лас-Вегаса. О таком варианте мы уже неоднократно писали.

Не менее неопределенной остается ситуация с календарем следующего сезона. В Формуле 1 отложили публикацию его предварительной версии, из-за чего осложнилась продажа билетов. Если положение на Ближнем Востоке не изменится к концу сентября, планы на 2027-й могут пересмотреть.

Согласно текущему проекту календаря, сезон должен начаться двумя гонками подряд: в Бахрейне (14 марта) и Саудовской Аравии (21 марта). Затем запланирована серия из трех этапов — в Австралии (4 апреля), Японии (11 апреля) и Китае (18 апреля). Однако при возникновении проблем с гонками на Ближнем Востоке сезон в марте начнется с этапов в Китае и Японии. Перенести гонку в Австралии на март не удастся: в Альберт-парке продолжается строительство нового здания боксов, которое завершится только к апрельской дате.