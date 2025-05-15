Что прогнозируют эксперты по развитию корпоративных парков к 2025 году?

С начала 2022 года в России произошли значительные изменения не только в автомобильной отрасли, но и во всех смежных областях. Об этом рассказали участники конференции "Сервис корпоративных парков – 2025", которая состоялась в рамках MIMS Automobility Moscow. Организаторами конференции выступило агентство "АВТОСТАТ", а основными темами обсуждения стали актуальные вопросы технического обслуживания корпоративных автопарков.

Журналист Оксана Демченко поделилась в социальной сети "ВКонтакте" основными моментами выступлений спикеров на конференции. Так, Юрий Цветков из компании "Шакман Мотор Рус" отметил, что до 2022 года бизнес-модель владения и обслуживания автомобилей была стабильной и понятной. Однако с появлением новой модели после 2022 года, спикер назвал ее "транзакционной", отметив отсутствие прозрачности в ценообразовании и проблемы с вторичным рынком автомобилей. Это привело к отсрочке обновления автопарков и потере прибыли автосервисами, что в свою очередь сказалось на общей состоятельности.

Одним из важных аспектов изменений стал рынок поставок автозапчастей для ремонта. Сурен Санасарян из компании "Орех" рассказал, как со временем ассортимент запчастей для корпоративных парков стал более разнообразным. После выхода некоторых брендов из рынка, возникли сложности с качеством и скоростью обслуживания корпоративных клиентов, что требовало постоянного поиска оптимальных решений.

Дмитрий Харитошин из Fleet Service подчеркнул, что не все руководители корпоративных парков готовы к изменениям, что привело к увеличению пробега автомобилей и проблемам с качеством запчастей. Ирина Зарипова из Общественного Совета по развитию такси высказала обеспокоенность тем, что с 1 марта 2026 года в пассажирских перевозках будут допускаться только отечественные автомобили. Она также подчеркнула важность качественного сервиса и поддержки со стороны производителей автозапчастей.

На конференции Михаил Янаслов из "Ситидрайв" и Никита Родионов из FIT Service поделились стратегиями выживания своих автомобильных бизнесов. "Ситидрайв" для оптимизации расходов запустил свои собственные СТО, которые круглосуточно обслуживают как внутренний, так и внешний автопарк. FIT Service же сосредоточился на прозрачности и единых стандартах обслуживания для всей сети, что позволило им успешно работать с корпоративными клиентами.