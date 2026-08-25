«Сервис корпоративных автопарков» в условиях полной трансформации рынка

27 августа в Санкт-Петербурге пройдет специализированная конференция автобизнеса «Сервис корпоративных парков 2026». Организатором мероприятия выступает агентство «АВТОСТАТ». Встреча состоится в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в рамках международной выставки MIMS Automobility. Подробная программа и список выступающих опубликованы на официальной страничке мероприятия. О некоторых спикерах мы уже рассказывали ранее.

Участники обсудят наиболее актуальные для «корпоратов» вопросы на фоне произошедшей и продолжающейся трансформации рынка. В центре внимания окажутся направления развития отрасли, роль государства, эффективность стандартизации в сервисе, а также поиск запчастей и прогнозирование роста их стоимости в условиях кризиса и нестабильности. Отдельное выступление проведет Марина Кузнецова (RECONNECT), которая расскажет об использовании искусственного интеллекта в автосервисе. В ходе презентации будут приведены конкретные примеры того, чем ИИ уже помогает отрасли и какие возможности он открывает.

Отдельный блок форума посвятят альтернативным видам топлива — газу, электричеству и другим решениям. Вместе с Самвелом Аветисяном (Яблочков) участники оценят «экономику» электричек в таксопарках. Иван Папазов (НОВАТЭК) представит перспективы развития газовых версий в корпоративных парках. Марина Копнина (Синотрак) расскажет об альтернативах, которые предлагает китайский рынок.

Агентство «АВТОСТАТ» традиционно не ограничивается формированием программы и приглашением экспертов. Конференция также станет площадкой для дискуссий, обмена опытом и оперативной информацией. Широкий нетворкинг позволит участникам рассмотреть актуальные проблемы с разных сторон.