Автосервис в 2024 году: как сделать его прибыльным и успешным бизнесом!

В конце мая текущего года пройдет специализированная конференция «ServiceAuto – 2024», в рамках Международной выставки запчастей и сервиса СТО EXPO, которая состоится в столице России – Москве. Главные темы мероприятия – новые вызовы для автосервисной отрасли и эффективные стратегии, способствующие увеличению прибыльности бизнеса.

Одним из основных выступлений конференции будет доклад Сергея Удалова из «АВТОСТАТ» на тему: «Рынок автосервиса в РФ. Основные тренды и сценарии развития». Участник обещает представить анализ рынка автосервисов со стороны как продавцов, так и покупателей.

В течение дня на конференции будут активно работать участники «Дискуссионного клуба». Организаторы предпочли нестандартный формат встречи, чтобы привлечь успешных предпринимателей из разных регионов России, которые, несмотря на сложности, продолжают успешно развивать свои автосервисы, а также тех, кто ищет новые возможности для бизнеса.

Тема выступления Татьяны Овчинниковой из FIT SERVICE звучит так: какие вызовы и перспективы видит директор сети автосервисов для развития бизнеса в современной отрасли. После ее выступления планируются дискуссии по следующим темам: «Отказ от клиентов со своими запчастями как возможность увеличения рентабельности бизнеса для СТО», «Технологии. «Буржуйство» или необходимость?», «Сотрудники. Новые рынки поиска персонала».

Завершит конференцию сильный блок презентаций от Союза автосервисов под руководством Романа Гуляева и компании «Правильный автобизнес». В программе выступления будут затронуты важные вопросы: стратегии открытия новых филиалов, проблема кадров в автосервисе и конкуренция с другими сферами промышленности, а также вопросы обучения персонала.

Все заинтересованные участники индустрии автосервиса и запчастей могут принять участие в конференции «ServiceAuto – 2024». Организаторы приглашают ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на сайте autoservice.autostat.ru.