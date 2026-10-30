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Серхио Перес тоже почувствовал себя плохо

Серхио Перес из-за болезни пропустит фан-форум на домашнем Гран При Мексики перед 300-м стартом, но планирует участвовать в пятничных тренировках
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2026, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг две команды освободили своих гонщиков от общения с прессой: Кими Антонелли и Валттери Боттас не появились в паддоке из-за плохого самочувствия. Сегодня в Cadillac отменили участие Серхио Переса в фан-форуме, куда пришли многочисленные болельщики, желавшие поздравить своего земляка с 300-м Гран При.

«К сожалению, Серхио Перес не сможет принять участие в сегодняшнем фан-форуме на своем домашнем Гран При из-за болезни. И он сам, и команда приносят извинения всем болельщикам, которые пришли, чтобы его увидеть.

Сегодня утром Серхио и команда приняли решение предоставить ему дополнительное время для отдыха и восстановления перед сегодняшними сессиями на трассе. Это не повлияет на его участие в остальной части гоночного уик-энда, включая первую и вторую тренировку», - сказано в заявлении команды.

По неофициальной информации, в пятницу все трое приболевших гонщиков должны выйти на трассу.

Источник

Серхио Перес (264)Cadillac F1 (300)

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