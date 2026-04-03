Серхио Перес: «Меня удивляют проблемы Aston Martin»

Aston Martin столкнулась с проблемами в начале сезона Формулы 1 2024, несмотря на новую инфраструктуру и опыт Эдриана Ньюи, отмечает Серхио Перес.
Демид Поршнев
03.04.2026, 12:52·2 мин
Фото: F1news.ru

Серхио Перес, выступающий за команду Cadillac F1 в нынешнем сезоне, по-прежнему не сумел заработать очки в чемпионате мира. Аналогичная ситуация и у его напарника Валттери Боттаса. Для американской команды, которая проводит свой дебютный сезон, подобное положение дел выглядит вполне объяснимым — новички пока находятся в числе аутсайдеров турнира.

В противоположность им, команда Aston Martin оказалась в центре внимания из-за неожиданных трудностей, с которыми столкнулась на старте сезона. Несмотря на серьезные усилия, предпринимаемые сотрудниками базы в Сильверстоуне и инженерами Honda, ситуация остается непростой, а пути ее решения пока на горизонте не просматриваются. Это подтвердил и пилот команды Фернандо Алонсо.

Стоит отметить, что у Aston Martin одна из самых современных технических баз в паддоке и стабильное финансовое обеспечение. Кроме того, с прошлого года коллектив пополнил Эдриан Ньюи — известный специалист по аэродинамике мирового уровня. Тем не менее болид AMR26, разработанный под руководством Ньюи, испытывает значительные трудности: отмечаются сильные вибрации, предположительно исходящие от силовой установки Honda, а также проблемы с эффективностью и надежностью шасси.

Серхио Перес в разговоре с испанским телеканалом DAZN поделился своими ожиданиями от начала сезона: «Честно говоря, я такого не ожидал. Я надеялся, что Фернандо будет бороться за высокие места, ведь я по-настоящему верил в этот проект, к которому присоединился Эдриан Ньюи. В Red Bull Racing я работал и с ним, и с мотористами Honda, однако Формула 1 – такой спорт, в котором возможны любые сюрпризы».

Пилот Cadillac F1 также отметил, что сейчас они с Алонсо ведут соперничество на равных. При этом Перес позитивно смотрит на продолжение сезона: «По крайней мере нам не скучно, впереди ещё немало гонок, и участие в чемпионате доставляет нам удовольствие. Мы с Фернандо всегда общаемся, всегда обмениваемся шутками, и я ему говорю, чтобы он не слишком быстро прогрессировал, чтобы наше с ним интересное соперничество продолжалось и дальше. А прогрессировать будем вместе!»

