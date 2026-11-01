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Серхио Перес о быстром круге: «Я доволен своим быстрым кругом»

Квалификация Гран-при Мехико: Серхио Перес и Валттери Боттас из Cadillac заняли 21-е и 22-е места, рассчитывая отыграться в гонке за счёт стратегии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.11.2026, 03:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

По итогам квалификации в Мехико гонщики Cadillac заняли 21-е и 22-е места. Серхио Перес оказался выше Валттери Боттаса.

Серхио Перес (21-й): «Условия на трассе сильно менялись, но мы с этим неплохо справились. Пропуск третьей тренировки не позволил мне оценить изменения, внесенные в машину перед квалификацией, но я доволен своим быстрым кругом и считаю, что мы извлекли максимум из того, что у нас было.

Спасибо Валттери за слипстрим, позволивший мне показать неплохое время. Надеюсь, в гонке получится хорошо стартовать и побороться с соперниками. Обгонять в Мехико сложно, многое зависит от стратегии».

Валттери Боттас (22-й): «Квалификация прошла по плану, никаких проблем не возникло. У меня штраф с потерей позиций на старте, поэтому план был в том, чтобы помочь Серхио показать хорошее время на круге.

Я «разгонял» его в двух попытках, он немного выиграл от этого и оказался близок к соперникам впереди, но этого оказалось недостаточно, чтобы их опередить.

По ходу уик-энда я сосредоточился на поиске оптимальных настроек для гонки. Мы работали на длинных сериях кругов и надеемся навязать борьбу соперникам».

Источник

Валттери Боттас (228)Серхио Перес (265)Cadillac F1 (304)

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