Серхио Перес о быстром круге: «Я доволен своим быстрым кругом»

По итогам квалификации в Мехико гонщики Cadillac заняли 21-е и 22-е места. Серхио Перес оказался выше Валттери Боттаса.

Серхио Перес (21-й): «Условия на трассе сильно менялись, но мы с этим неплохо справились. Пропуск третьей тренировки не позволил мне оценить изменения, внесенные в машину перед квалификацией, но я доволен своим быстрым кругом и считаю, что мы извлекли максимум из того, что у нас было.

Спасибо Валттери за слипстрим, позволивший мне показать неплохое время. Надеюсь, в гонке получится хорошо стартовать и побороться с соперниками. Обгонять в Мехико сложно, многое зависит от стратегии».

Валттери Боттас (22-й): «Квалификация прошла по плану, никаких проблем не возникло. У меня штраф с потерей позиций на старте, поэтому план был в том, чтобы помочь Серхио показать хорошее время на круге.

Я «разгонял» его в двух попытках, он немного выиграл от этого и оказался близок к соперникам впереди, но этого оказалось недостаточно, чтобы их опередить.

По ходу уик-энда я сосредоточился на поиске оптимальных настроек для гонки. Мы работали на длинных сериях кругов и надеемся навязать борьбу соперникам».