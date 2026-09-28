Предупреждение Серхио Переса: «Вскоре может произойти что-то очень плохое»

Во время Гран При Азербайджана Серхио Перес, мексиканский гонщик Cadillac F1, оказался в опасной ситуации. На 40-м круге его обошёл Лиам Лоусон.

Новозеландец в последний момент уклонился от машины Переса, избежав столкновения. После финиша Серхио заявил, что без изменений в правилах вскоре может произойти серьёзная авария.

Проблема связана с поведением машин нового поколения на трассе, а точнее — с работой их силовых установок. Из-за этого скорость в конце прямых может резко падать. В течение сезона в технический регламент уже внесли ряд поправок, однако их оказалось недостаточно.

«Нужно расследовать всё, что творится с силовыми установками в плане использования энергии гибридных систем, – прокомментировал Перес. – Потому что я едва не угодил в серьёзную аварию, когда защищал позицию от атак Лоусона».

В описанной ситуации сошлись сразу два обстоятельства: в конце прямой скорость Cadillac снизилась, а Лоусон, напротив, включил режим обгона и разогнался до 334 км/ч.

«Разница в уровне мощности, которую выдают гибридные системы, слишком велика, – продолжил Серхио. – Опасаюсь, что вскоре может произойти что-то очень плохое, если мы не внесём в правила какие-то изменения».

В ближайшее время новых поправок к регламенту двигателей не ожидается. Лишь в следующем сезоне, например, планируется увеличить массовый расход топлива. Это позволит несколько изменить соотношение между мощностью двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электрической энергией гибридной системы.

При этом Перес говорит о проблеме, которая связана не только с особенностями регламента. Важную роль играет и различие в эффективности силовых установок разных производителей. Для выравнивания их мощности действует программа ADUO, однако уже возникают сомнения в том, что она достигает своей цели. В частности, программа распространяется только на ДВС, но не на гибридные системы.