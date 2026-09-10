Серхио Перес: Эти выходные могут дать нам шанс

Серхио Перес полагает, что на новой трассе в Мадриде Cadillac может выступить успешнее, чем на других автодромах. По его словам, в этот уик-энд всем пилотам предстоит осваивать неизвестную трассу.

Серхио Перес: «Судя по тому, что я видел на симуляторе, Мадринг – серьёзная трасса. Даже страшновато, скажу вам. Немного напоминает Джидду – это хорошая, правильная, настоящая трасса.

Я не думаю, что есть место опаснее Джидды, вряд ли Мадрид окажется на таком же уровне, но заранее вам этого никто не скажет. Завтра мы всё оценим на тренировках.

Многое зависит от сцепления с асфальтом. Очевидно, что здесь нет места для ошибок. Мне нравятся такие места, где гонщикам приходится расплачиваться за свои ошибки. Сейчас такое редко бывает.

Я считаю, что в этот уик-энд у нас есть шанс. Если мы хорошо подготовимся, не допустим ошибок в гонке и используем свои шансы, то можем добиться успеха».