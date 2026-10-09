Серхио Перес о квалификации: «Трудная была квалификация»

Гонщики Cadillac нередко оказываются в нижней части протокола, однако квалификация к спринту на городской трассе Марина-Бей в Сингапуре стала для команды особенно сложной. Одной из причин стал инцидент с Серхио Пересом: уже на первом быстром круге в 4-м повороте он врезался в барьеры после того, как задняя часть его MAC-26 дестабилизировалась и задела трассу.

В результате переднее крыло оказалось повреждено, а мексиканец отправился в боксы для замены носового обтекателя. Несмотря на происшествие, Серхио удалось вернуться на трассу и показать 20-е время, опередив напарника.

Валттери Боттас провёл сессию без серьёзных проблем, но во время второй попытки ему помешал трафик. Кроме того, команда признаёт, что пока не нашла оптимальный вариант настроек для кочковатой городской трассы.

Серхио Перес (20-й): «Трудная была квалификация. На первом же круге, когда я довольно агрессивно атаковал, в 4-м повороте задняя часть машины сильно чиркнула по трассе. Я потерял контроль над машиной, и всё закончилось контактом со стеной и повреждённым передним крылом. Пришлось вернуться в боксы, чтобы его поменять, и это сказалось на ходе сессии. Жаль, что так получилось, однако затем нам всё-таки удалось сделать приличный шаг вперёд. Мы не так уж много не дотягиваем до уровня, на котором должны быть, поэтому постараемся получше разобраться с машиной и к завтрашнему дню повысить гоночный темп».

Валттери Боттас (21-й): «Сессия прошла довольно сумбурно – были и красные флаги, и трафик, помешавший мне по ходу второго быстрого круга. В этом году трасса стала ещё более неровной, чем была, поэтому мы постараемся увеличить дорожный просвет – именно это должно позволить существенно прибавить. Из-за такого характера сессии я не смог получить всю информацию, какую хотел, но думаю, что по сравнению с тренировкой нам удалось немного прибавить. В оставшиеся дни уик-энда постараемся продолжить двигаться в этом же направлении».