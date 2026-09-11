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«Нас ждёт хаотичная квалификация», — заявил Серхио Перес.

Серхио Перес показал 19-е время во второй тренировке Гран-при Испании и оценил шансы Cadillac на успешный уик-энд, несмотря на проблемы с электроникой и балансом болида.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2026, 22:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Серхио Перес показал девятнадцатый результат во второй тренировке Гран При Испании. Пилот Cadillac считает, что в этот уик-энд команда сможет максимально реализовать потенциал машины. Валттери Боттас стал двадцать первым, уступив лидеру сессии более четырёх секунд.

Серхио Перес (19-й): «Мадринг – потрясающая трасса, на которой очень интересно пилотировать. Болельщики оказывают нам отличную поддержку, организованно всё классно, так что мне всё нравится.

По ходу дня у нас возникали проблемы с электроникой. Кроме того, из-за проблем с балансом я несколько раз блокировал колёса на торможении. Но зато мы получили хорошее понимание того, в каком направлении нужно двигаться на длинной серии кругов. У нас хорошие шансы максимизировать результат в этот уик-энд. В целом, хороший день.

Думаю, нас ждёт хаотичная квалификация в субботу и такая же хаотичная гонка. Произойти может всё, что угодно, и как команда мы должны всё сделать идеально».

Источник

Серхио Перес (237)Cadillac F1 (248)

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