Серхио Перес: В Сузуке уик-энд будет для нас сложнее

В преддверии этапа Формулы-1 в Сузуке команда Cadillac подводит итоги прошедшей гонки в Китае и строит планы на Гран При Японии. Напомним, что в Шанхае оба пилота коллектива — Серхио Перес и Валттери Боттас — впервые одновременно добрались до финиша.

В японском уик-энде команда надеется сделать новый шаг вперед, хотя и осознаёт, что трасса в Сузуке требует особого подхода к настройке машины из-за необходимости высокого уровня прижимной силы.

Грэм Лоудон отметил, что между этапами в Австралии и Китае коллектив совершил значительный прогресс за короткое время. «Мы быстро прогрессируем и в каждой сессии на трассе узнаём больше о себе, как о команде», — подчеркнул он. По словам Лоудона, улучшение результатов связано с эффективной командной работой, совершенствованием внутренних процессов и всё более глубоким пониманием болида. Всё это, как считает руководитель, способствует росту надёжности и конкурентоспособности Cadillac.

Грэм Лоудон выразил уверенность в том, что в команде сформировался крепкий коллектив профессионалов, и отметил, что с нетерпением ждёт продолжения прогресса в Японии, используя фундамент, заложенный в начале сезона.

Серхио Перес также обратил внимание на значительный объём работы, проделанный командой на первых двух этапах чемпионата. По его словам, прогресс очевиден: «Уик-энд со спринтом в Китае стал очередным новым вызовом, но мы с ним отлично справились и стали сильнее». Перес с оптимизмом смотрит на предстоящий этап в Сузуке, где ранее поднимался на подиум. Он отметил, что трасса требует особой настройки машины на прижимную силу, из-за чего команда ожидает сложный уик-энд, однако намерена придерживаться выбранной стратегии, последовательно улучшая результаты с каждой сессией и стремясь к стабильному финишу.

Валттери Боттас признался, что с радостью возвращается в Японию, где одержал победу в 2019 году. Он отметил, что пока коллектив Cadillac не достиг аналогичного уровня, однако выступление в Китае стало важным этапом в развитии команды. По словам Боттаса, одновременный финиш двумя машинами во второй гонке сезона был значимым достижением, позволившим накопить полезный опыт. Пилот уверен, что к уик-энду в Сузуке команда подошла в более сильной позиции.