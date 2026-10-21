Серхио Перес намекнул на скорое окончание карьеры

В 2026-м Серхио Перес вновь выступает в Формуле 1 после годичного перерыва. Гонщик присоединился к новой команде Cadillac. До окончания сезона остаётся семь этапов, однако Перес уже допустил скорое завершение карьеры.

В интервью мексиканскому телеканалу Televisa он отметил, что Cadillac понадобится время для борьбы за лидирующие позиции в Формуле 1. При этом надолго связывать своё будущее с командой Перес не планирует.