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Серхио Перес намекнул на скорое окончание карьеры

Серхио Перес признался, что его карьера в Формуле 1 близка к завершению: гонщик Cadillac хочет больше времени проводить с детьми и уйти с достоинством.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2026, 14:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В 2026-м Серхио Перес вновь выступает в Формуле 1 после годичного перерыва. Гонщик присоединился к новой команде Cadillac. До окончания сезона остаётся семь этапов, однако Перес уже допустил скорое завершение карьеры.

В интервью мексиканскому телеканалу Televisa он отметил, что Cadillac понадобится время для борьбы за лидирующие позиции в Формуле 1. При этом надолго связывать своё будущее с командой Перес не планирует.

Серхио Перес: «Этому проекту потребуется больше времени, чем я предполагал. Сложно сказать, сколько именно лет понадобится, но, думаю, я не собираюсь надолго оставаться в Формуле 1.

Те, кто хорошо разбирается в Формуле 1, понимают, на что я способен. Мне было очень важно доказать самому себе, что в последние годы обстоятельства мешали мне показать настоящий уровень. Я понимаю, что моя карьера гораздо ближе к завершению, чем к началу, поэтому хочу получить максимум удовольствия от каждого из оставшихся Гран При, ведь выступать в Формуле 1 всегда было моей мечтой.

Дети – единственное, что заставляет меня задуматься о завершении карьеры. Я бы хотел выступать так же долго, как, например, Фернандо Алонсо, но сейчас мои дети в том возрасте, когда мне хочется проводить с ними больше времени.

Меня также интересуют проекты за пределами автоспорта. Я хочу уйти из Формулы 1 с высоко поднятой головой. Думаю, уже скоро станет известно, когда именно я завершу карьеру».

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Серхио Перес (253)Cadillac F1 (280)

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