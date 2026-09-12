Серхио Перес: «Нам удалось ещё сократить отставание»

Гонщики Cadillac заняли 19-е и 20-е места в квалификации Гран При Испании. После завершения сессии они по-разному оценили ее итоги: Серхио Перес остался доволен тем, что команда смогла добиться максимума от машины, а Валттери Боттас рассказал о сложностях, с которыми столкнулся по ходу уик-энда.

Серхио Перес (19-й): «Мадринг – потрясающая трасса, и я рад выступать здесь. Атмосфера невероятная, и я очень доволен своим квалификационным кругом.

Мы разработали агрессивную программу на квалификацию, и я должен сказать команде, что они отлично сработали. Нам удалось выжать максимум из машины и ещё больше сократить отставание от Williams и Aston Martin. Я проехал очень хороший круг, хотя его и не хватило для выхода во вторую часть квалификации. Но я доволен тем, насколько уверенно сработала команда.

В гонке для нас могут появиться возможности, поэтому важно продолжать действовать так же уверенно, как мы это делали на протяжении всего уик-энда. Уверен, что мы сможем хорошо провести гонку».

Валттери Боттас (20-й): «Уик-энд получается сложным для нас. Всегда хочется выжать максимум из машины, но сегодня мне не удалось этого сделать. Машине не хватает скорости в быстрых поворотах, к тому же здесь сложная трасса с большим количеством слепых зон.

Я первым выехал на трассу, но затем попал в трафик, который помешал показать результат. Не повезло, но так бывает. Завтра я выйду на старт гонки и буду надеяться, что у меня появятся возможности хорошо выступить».