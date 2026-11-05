Серхио Перес выразил надежду на достойное выступление: «Надеюсь, мы выступим неплохо»

Серхио Перес положительно оценил выступление в домашней гонке в Мехико и рассчитывает продолжить прогресс на этапе в Интерлагосе.

Серхио Перес: «В Мехико гонка прошла действительно хорошо. Я хорошо стартовал, просто отлично. К сожалению, из-за проблемы с датчиком я получил штраф, потом возникли проблемы на пит-стопе.

С точки зрения работы команды нам ещё есть, куда расти, но в целом, мы сильно провели гонку. Я дважды хорошо стартовал, временами мы боролись даже с Red Bull – это было приятно.

Надеюсь, на этой трассе мы выступим неплохо, сделаем следующий шаг. Погода обещает дожди, что немного уравняет шансы».