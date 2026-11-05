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Серхио Перес выразил надежду на достойное выступление: «Надеюсь, мы выступим неплохо»

Серхио Перес оценил домашнюю гонку в Мехико, рассказал о штрафе из-за датчика и проблемах на пит-стопе, а также рассчитывает на прогресс в Интерлагосе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.11.2026, 21:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Серхио Перес положительно оценил выступление в домашней гонке в Мехико и рассчитывает продолжить прогресс на этапе в Интерлагосе.

Серхио Перес: «В Мехико гонка прошла действительно хорошо. Я хорошо стартовал, просто отлично. К сожалению, из-за проблемы с датчиком я получил штраф, потом возникли проблемы на пит-стопе.

С точки зрения работы команды нам ещё есть, куда расти, но в целом, мы сильно провели гонку. Я дважды хорошо стартовал, временами мы боролись даже с Red Bull – это было приятно.

Надеюсь, на этой трассе мы выступим неплохо, сделаем следующий шаг. Погода обещает дожди, что немного уравняет шансы».

Источник

Серхио Перес (267)Cadillac F1 (311)

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