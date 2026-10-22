Серхио Перес отметил: «Другие команды добились большего прогресса»

Гран При США станет домашним этапом для Cadillac. Накануне гоночного уик-энда Серхио Перес оценил дебютный сезон команды и её перспективы в Остине.

Серхио Перес отметил: «Дебютный сезон для нашей команды получился довольно сложным. Если вспомнить прошедшие гонки, то конкурентоспособнее всего мы выглядели в Майами. На той трассе мы были ближе к соперникам и в целом смотрелись немного лучше.

Другие команды определённо добились большего прогресса, особенно с учётом того, насколько ограничены наши возможности из-за финансового регламента и того, что мы только начинаем свой проект в Формуле 1.

К Остину мы подготовили небольшие новинки. Если они сработают, то это будет достаточно хорошо для нас. Так что я с нетерпением жду уик-энд».