Серхио Переса допустили к старту спринта

Серхио Перес не смог показать результат в первой части квалификации к спринтерской гонке Гран При Китая, не уложившись в лимит 107% от лучшего времени сессии.

Команда Cadillac обратилась к стюардам с просьбой разрешить своему пилоту выйти на старт гонки. По итогам рассмотрения заявки, Серхио Перес получил допуск, учитывая его результаты, показанные в ходе первой тренировки.

Причиной отсутствия мексиканского гонщика на квалификационной сессии стали технические неполадки с топливной системой. Проблему выявили по завершении тренировки, однако устранить ее до старта квалификации не удалось.