Главная Новости FIA Серхио Переса допустили к старту спринта
Новости

Серхио Переса допустили к старту спринта

Серхио Перес получил допуск к спринту Гран При Китая, несмотря на проблемы с топливной системой и отсутствие времени в квалификации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.03.2026, 15:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Серхио Перес не смог показать результат в первой части квалификации к спринтерской гонке Гран При Китая, не уложившись в лимит 107% от лучшего времени сессии.

Команда Cadillac обратилась к стюардам с просьбой разрешить своему пилоту выйти на старт гонки. По итогам рассмотрения заявки, Серхио Перес получил допуск, учитывая его результаты, показанные в ходе первой тренировки.

Причиной отсутствия мексиканского гонщика на квалификационной сессии стали технические неполадки с топливной системой. Проблему выявили по завершении тренировки, однако устранить ее до старта квалификации не удалось.

Источник

Серхио Перес (173)FIA (384)Cadillac F1 (127)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация