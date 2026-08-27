Серхио Перес: Cadillac перестала прогрессировать

В начале сезона новая команда Cadillac регулярно опережала Aston Martin, однако затем расстановка сил изменилась. Теперь машина MAC-26 уступает соперникам по скорости. Серхио Перес отметил, что в последних гонках развитие автомобиля остановилось, и связал увольнение Грэма Лоудона с поста руководителя команды с этой проблемой.

«Честно говоря, последние несколько гонок стали разочарованием, – говорит Серхио Перес в подкасте Beyond the Grid. – Было очень неприятно видеть, что мы перестали развивать машину и больше не прибавляем.

Для новой команды всё должно быть наоборот – мы должны постоянно становиться лучше, но в последних гонках у меня возникло ощущение, что мы остановились на месте. Нам пришлось снова посмотреть на то, как мы работаем, и что нужно сделать для изменения ситуации. Мы – новая команда, поэтому нам постоянно приходится чему-то учиться.

Думаю, мы прибавили не настолько сильно, насколько рассчитывали. Наверное, отыграли около секунды, хотя рассчитывали прибавить примерно на две. Сейчас важнее всего понять, почему мы не отыграли эту вторую секунду, и почему не смогли прибавить сразу в нескольких направлениях.

Я вижу, в каких областях мы можем прибавить. Если нам удастся увеличить прижимную прижимную силу, улучшить управляемость машины и ещё целый ряд параметров, то окажется, что мы не так и много уступаем другим командам.

Сейчас мы находимся в самом конце пелотона, но даже отыгранные полсекунды или секунда полностью изменят наше положение. Мне кажется, что у нас действительно есть возможность отыграть это время. Для новой команды это вполне реальная задача».