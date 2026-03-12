Серхио Перес: «Будет трудно изменить регламент»

Серхио Перес присоединился к числу пилотов, выразивших недовольство новым техническим регламентом. Представитель команды Cadillac обратил внимание на особенности первых кругов стартовой гонки сезона в Мельбурне. По мнению Переса, большинство обгонов тогда были обусловлены разницей в заряде батарей между соперниками.

«Честно говоря, такие обгоны показались мне очень неестественными – нужно было просто нажать кнопку. Сначала ты обгоняешь, потом тебя обгоняют. Это гонки в стиле “Марио Карт”», — отметил Серхио Перес.

Пилот добавил, что, несмотря ни на что, итоговый результат зависит от мастерства гонщика. Однако он подчеркнул, что судить о ситуации пока рано, поскольку необходимо больше времени для анализа. Перес признался, что увиденное в Мельбурне не вызвало у него положительных эмоций как у болельщика.

Вскоре после этапа в Китае команды совместно с FIA намерены обсудить возможные корректировки в регламенте. Изменения могут вступить в силу уже на Гран При Японии. Однако Серхио Перес выразил сомнения относительно возможности достижения единого решения между командами.

«Думаю, будет сложно изменить регламент, потому что для этого нужно согласие всех команд, а у некоторых из них есть большое преимущество, так что будет сложно договориться. Но я полагаю, что все хотят перемен. Та ситуация, в которой мы оказались сейчас, никому не идёт на пользу», — продолжил Перес.