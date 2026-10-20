Серхио Перес назвал 2026 год одним из лучших в своей карьере.

В этом сезоне Серхио Перес вернулся в Формулу 1, присоединившись к новой команде Cadillac. Пока мексиканский гонщик не набрал очков, а он и американская команда остаются в тени главных событий чемпионата. При этом Перес считает нынешний год одним из лучших в своей карьере.

Серхио Перес: «В Формуле 1 ваши успехи и результаты во-многом зависят от машины. Но в нашей команде есть люди, которые очень хорошо разбираются в этом спорте, в том числе те, кто работает лично со мной, и они точно знают, на каком уровне я выступаю.

Я считаю этот сезон одним из лучших в моей жизни. Без сомнений: с точки зрения уверенности, качества пилотирования, принятия решений и лидерских качеств, это, несомненно, один из лучших сезонов. Я являюсь частью крупного и важного проекта. Мой голос здесь имеет большой вес, что накладывает на меня особую ответственность».