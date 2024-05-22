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Seres представил масштабную стратегию для развития всей компании.

Компания Seres Auto намерена увеличить объем экспорта автомобилей к концу 2024 года. По планам предприятия, к этому времени будет продано 50 тысяч машин.
РедакцияР
Редакция
22.05.2024, 08:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания Seres Auto намерена увеличить объем экспорта автомобилей к концу 2024 года. По планам предприятия, к этому времени будет продано 50 тысяч машин. В последующие три года цифра планируется увеличить до 200 тысяч единиц в рамках долгосрочной стратегии достижения цели в 500 тысяч экспортируемых машин к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «МБ Рус».

На данный момент Seres Auto присутствует в более чем 20 странах мира и активно расширяет свою деятельность, следуя стратегии устойчивого развития в ключевых регионах. Среди приоритетных рынков - страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, а также Латинской Америки. В этом году Seres Auto вышла на российский рынок благодаря сотрудничеству с компанией АО «МБ Рус», являющейся эксклюзивным дистрибьютором автомобилей Seres на территории России. Кроме того, компания планирует продолжить активное расширение, запустив свою деятельность в 30 новых странах. К концу текущего года Seres Auto планирует находиться на 60 мировых рынках.

Отметим, что в апреле текущего года на российском рынке были представлены кроссоверы Seres М5 и М7. Флагманом модельного ряда станет полноразмерный внедорожник Seres М9, дебют которого запланирован на вторую половину 2024 года.

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