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Семь повесток и штрафы: Пауль Арон столкнулся с проблемами в Эстонии

Пауль Арон проигнорировал семь повесток в Эстонии: резервному гонщику Alpine назначили штрафы на 1940 евро и пригрозили приостановкой водительских прав.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.10.2026, 15:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Резервный гонщик Alpine Пауль Арон столкнулся с проблемами из-за игнорирования семи повесток, связанных с обязательной военной службой в Эстонии.

Как сообщает издание Ohtuleht, речь идёт о неявке по административным вызовам, а также на медицинские осмотры, необходимые для соблюдения требований эстонского законодательства о воинской обязанности.

В итоге гонщину назначили штрафы на общую сумму около 1940 евро. Кроме того, ему может грозить приостановка действия водительских прав.

Юристы Арона занимаются урегулированием ситуации и помогают организовать необходимый медицинский осмотр до истечения установленного законом срока.

Источник

Alpine F1 Team (470)

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