Семь повесток и штрафы: Пауль Арон столкнулся с проблемами в Эстонии

Резервный гонщик Alpine Пауль Арон столкнулся с проблемами из-за игнорирования семи повесток, связанных с обязательной военной службой в Эстонии.

Как сообщает издание Ohtuleht, речь идёт о неявке по административным вызовам, а также на медицинские осмотры, необходимые для соблюдения требований эстонского законодательства о воинской обязанности.

В итоге гонщину назначили штрафы на общую сумму около 1940 евро. Кроме того, ему может грозить приостановка действия водительских прав.

Юристы Арона занимаются урегулированием ситуации и помогают организовать необходимый медицинский осмотр до истечения установленного законом срока.