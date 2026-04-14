Сэм Бёрд делится впечатлениями о сотрудничестве с Михаэлем Шумахером

В недавнем выпуске видеоблога Лукаса Стюарта пилот Сэм Бёрд поделился воспоминаниями о совместной работе с Михаэлем Шумахером в составе гоночной команды Mercedes в 2010 году. В тот период Бёрд занимал должность резервного пилота, а Шумахер был основным гонщиком коллектива.

Сэм Бёрд отметил, что, работая с Михаэлем, он перенял у него не столько навыки пилотирования, сколько умение налаживать отношения с людьми внутри команды. По его словам, Шумахер обладал особым талантом объединять коллектив, проявлять вежливость и твёрдость там, где это требовалось, а также создавать позитивную атмосферу в команде.

Бёрд также обратил внимание на то, как Нико Росберг, напарник Шумахера по Mercedes, отличался глубоким пониманием настроек болида и технических параметров, необходимых для оптимальной работы машины. Михаэль, по словам Бёрда, тоже разбирался в этих вопросах, однако его сильной стороной было именно управление коллективом. В команде ощущалась особая аура, когда Шумахер появлялся в комнате, и каждое его слово воспринималось с уважением.

Пилот отметил, что несмотря на неоднозначный образ, созданный прессой, в частности британскими СМИ, при более близком знакомстве Михаэль Шумахер проявлял себя как открытый и приятный человек. Бёрд подчеркнул, что считает возможностью общаться с ним и разделить ужин в его компании настоящей привилегией.