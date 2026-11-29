В Катаре оба гонщика Aston Martin не добрались до финиша. Для команды этот двойной сход стал уже седьмым в сезоне.

Фернандо Алонсо (сход): «Я хорошо стартовал, отыграл несколько позиций по ходу гонки. На прямых машине не хватало мощности, но я вёл свою гонку, пытаясь наверстать упущенное в поворотах.

К сожалению, потом возникла проблема, предположительно связанная с аккумулятором силовой установки, и мне сказали остановить машину».

Лэнс Стролл (сход): «По ходу всего уик-энда мы пытались добиться от машины большей скорости, но в гонке её не хватало, я потерял много времени на пит-стопе и фактически выбыл из борьбы.

Машина была повреждена, я всю неделю страдал от болей в спине. Учитывая, что на тот момент мы ни с кем не боролись, мы предпочли сойти с дистанции».