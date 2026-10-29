Себастьян Наварро: «Я чувствую любовь и гордость»

Накануне Гран При Мехико руководитель отдела композитных материалов Ferrari Себастьян Наварро поговорил с журналистами команды.

Вопрос: У каждой трассы свои требования к машине. С точки зрения композитных материалов, что делает эту трассу особенно интересной для вас и команды?

Себастьян Наварро: Трасса в Мехико расположена выше всего в календаре Формулы 1. На высоте 2240 метров над уровнем моря воздух разрежен, поэтому он менее эффективен для охлаждения, создания прижимной силы и даже обеспечения мощности двигателя.

В вопросах охлаждения нам приходится применять весьма экстремальные решения — специальные конфигурации с дополнительными решетками и выпускными отверстиями.

Примечательно, что в Мехико мы используем обвесы с очень высокой прижимной силой, ближе к конфигурации для Монако. Это отличается от привычного подхода для трасс с длинной прямой и скоростными участками, где, как в Монце, обычно требуется низкая прижимная сила. Из-за менее плотного воздуха нам нужна такая аэродинамическая конфигурация, чтобы обеспечить необходимый уровень прижимной силы и сцепления. При этом лобовое сопротивление машины в разрежённом воздухе также снижается.

Вопрос: Что значит для работающего в Ferrari мексиканца приезд команды в Мехико и чем этот Гран При особенно важен для вас?

Себастьян Наварро: Мой дед играл важную роль в оргкомитете первого Гран При Мексики и сам был гонщиком-любителем. Поэтому автоспорт и этот Гран При с самого детства были мне очень близки.

В подростковом возрасте я сам гонялся на этой трассе. В этот уик-энд я чувствую любовь к своей стране и невероятно горжусь, когда вижу наши машины на трассе.