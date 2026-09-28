Себастьян Феттель заявил: «Я открыт для любых предложений»

В подкасте Chequered Flag Себастьян Феттель рассказал о жизни после завершения карьеры в Формуле 1 и поделился планами на будущее.

Себастьян Феттель: «Я наслаждаюсь жизнью, тем свободным временем, которое у меня теперь есть. Я считаю, что это привилегия – находиться в таком положении рядом с семьей. Я занимаюсь простыми делами, много времени провожу на своей небольшой ферме, слежу за хозяйством.

Я по-прежнему интересуюсь Формулой 1, смотрю гонки. Сейчас у меня нет активной роли, но я наблюдаю за происходящим и думаю о будущем этого спорта, о стремлении к нулевым выбросам к 2030 году, о новых правилах. Я открыт для любых предложений, но ищу работу. Я не провожу переговоры, не рассылаю резюме, но с удовольствием слежу за ситуацией со стороны.

Вопросы, занимавшие меня в последние годы активной карьеры, по-прежнему актуальны. Это темы устойчивого развития, нашего будущего – не только для меня и моих детей, но и для всех нас, а также будущего спорта. Я думаю по поводу будущих проектов, в которых собираюсь принять участие – один будут более заметны, другие – менее публичны».