Себастьян Феттель поздравил Антонелли с завоеванием титула

Кими Антонелли досрочно оформил чемпионский титул в Мехико и стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1, превзойдя достижение Себастьяна Феттеля.

Феттель не смог присутствовать в Мехико, однако записал специальное видеообращение. В нём Себастьян поздравил молодого итальянца с победой.

Себастьян Феттель: «Поздравляю, чемпион мира! Чемпион мира! Ничего себе! Немногим из нас удалось этого достичь, и никто не сделал этого в столь молодом возрасте.

Вы любознательны. Вы умеете слушать. Вы быстро учитесь. Вы смелый. Вы пилотируете чисто и держите ситуацию под контролем, но способны атаковать на пределе, когда это необходимо. Вы понимаете, что можете контролировать только то, что можете контролировать. У вас уникальная нацеленность на результат. Мне нравится наблюдать за вами.

Когда я завоевал свой первый титул, всё изменилось в тот момент, когда я пересек финишную черту. Меня переполняли эмоции. Я вышел из машины, и мир вокруг меня несся на полной скорости. Это был внезапный прилив эмоций. Невозможно было ничего обдумать. Я несколько дней плохо спал, так что будьте к этому готовы.

Но я помню чувство, когда, наконец, всё осознал, держа в руках кубок и видя на нём имена других чемпионов. Я чувствовал гордость и удовлетворение. Я понял, что самое приятное — это не пересечение линии финиша в решающей гонке, а все гонки, которые к этому привели. Одна гонка не имеет значения. Важны все гонки, в которых мы участвуем».